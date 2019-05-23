Пенсионные фонды хотят получать вознаграждение за управление добровольными отчислениями граждан. Такое предложение озвучил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. В числе мер, которые могли бы поддержать интерес граждан к пенсионным программам, по словам Зарецкого, могло бы быть повышение налогового вычета со 120 тыс. до 300 тыс. рублей.

«По идее на рынке добровольного пенсионного обеспечения у НПФ должно быть больше возможностей извлекать прибыль», — заявил он, выступая на IX Российском пенсионном конгрессе.

Ввести management fee за управление добровольными отчислениями граждан глава НПФ предлагает наряду со снижением норм резервирования для фондов, а также дав им право предлагать дополнительные продукты.

На данный момент плату за управление НПФ взимают за управление обязательными отчислениями граждан по пенсионным накоплениям. По закону фонды могут брать до 0,75% от суммы активов в управлении независимо от финансового результата. По итогам 2018 года потери клиентов некоторых крупных НПФ, получивших убытки, заметно выросли на фоне того, что фонды взимали с них максимальный размер management fee.

В числе мер, которые могли бы поддержать интерес граждан к пенсионным программам, по словам Зарецкого, могло бы быть повышение налогового вычета со 120 тыс. до 300 тыс. рублей.



Доходность, полученная гражданами по добровольным пенсионным программам, в 2018 году снизилась до 4,9%, приблизившись к темпам инфляции, сообщал также ранее «Коммерсант». ЦБ в обзоре показателей НПФ за девять месяцев 2018 года указывал, что, помимо рыночной составляющей, на доходность пенсионных резервов оказали влияние «переоценка и списание активов».