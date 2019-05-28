Обратиться к финомбудсмену для обязательного досудебного рассмотрения споров по ОСАГО можно будет по выплатам давностью до трех лет, что предусмотрено законом «О финансовом уполномоченном». Об этом заявила руководитель автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ») Ольга Крайнова, сообщает ТАСС.

«Глубина проникновения закона назад установлена в три года. Если в прошлом году вы обращались в компанию, даже что-то получили и сейчас вдруг узнали об этом институте и вам показалось, что это несправедливо, — вы также можете [обратиться]», — сказала она и подчеркнула, что обратиться за рассмотрением к финомбудсмену будет нельзя, если по спору ранее было вынесено судебное решение.

Обращение к финомбудсмену будет обязательным до подачи иска в суд, для гражданина обращение будет бесплатным. Уполномоченный будет разбирать споры на сумму до 500 тыс. рублей. При этом решение финомбудсмена обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде.

Сначала финомбудсмен будет заниматься только спорами по ОСАГО — с 1 июня 2019 года рассмотрение споров по ОСАГО с его помощью станет обязательным.

На все остальные виды страхования после ОСАГО закон о финомбудсмене распространится с 27 ноября 2019 года. С 1 января 2020-го финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021-го — к банкам, ломбардам, НПФ и кредитно-потребительским кооперативам.

Финансировать деятельность финомбудсмена в первый год будет ЦБ, затем служба будет существовать за счет взносов финорганизаций.

