Солид Банк увеличил доходность вклада «Надежный партнер».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — два года. Предусмотрено два периода начисления процентов: с первого по 180-й день — 7,95% (ранее — 7,6%), со 181-го по 730-й день — 4,5% годовых. Средняя годовая ставка за полный срок вклада составит 5,35% (вместо 5,26%).

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении договора в период от 180 до 729 дней процентная ставка за полный первый период в размере 7,95% годовых сохраняется.