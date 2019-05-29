Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 27 мая возбудила дело в отношении компании «Ростелеком» из-за нарушения закона о защите конкуренции, говорится в сообщении ведомства.
Ранее ФАС выдала предупреждение «Ростелекому» о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Основанием для этого послужило заявление компании «МегаФон».
«Антимонопольное ведомство установило, что «Ростелеком» отказывался от заключения договоров о присоединении сети зоновой телефонной связи ПАО «МегаФон» в Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ростовской области к сети местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», — сообщает ведомство.
«Ростелеком» до 30 апреля должен был устранить выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства, но по состоянию на дату возбуждения дела компания не проинформировала ФАС об исполнении предупреждения.
Компания отказалась заключать с «МегаФоном» договоры на пропуск трафика с мобильной сети на фиксированную.