Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 27 мая возбудила дело в отношении компании «Ростелеком» из-за нарушения закона о защите конкуренции, говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФАС выдала предупреждение «Ростелекому» о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Основанием для этого послужило заявление компании «МегаФон».

«Антимонопольное ведомство установило, что «Ростелеком» отказывался от заключения договоров о присоединении сети зоновой телефонной связи ПАО «МегаФон» в Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ростовской области к сети местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», — сообщает ведомство.

«Ростелеком» до 30 апреля должен был устранить выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства, но по состоянию на дату возбуждения дела компания не проинформировала ФАС об исполнении предупреждения.