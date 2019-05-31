Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК, «дочка» ЦБ) с 1 июля покидает ее президент Николай Галушин, возглавлявший компанию с момента основания в 2016 году. При этом он остается членом наблюдательного совета компании.

«Президент — председатель правления АО РНПК Николай Галушин покидает свой пост с 1 июля 2019 года в связи с успешным выполнением задач по запуску и развертыванию деятельности национального перестраховщика, предусмотренных стратегией развития компании», — говорится в сообщении страховщика.

Николай Галушин подтвердил ТАСС свой уход с 1 июля, сказав, что «пришло время двигаться дальше», но не назвав новое место работы.

Новый глава РНПК в сообщении не уточняется. По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, перестраховщика возглавит зампред правления компании Наталья Карпова. Галушин своего преемника также не назвал.

В работу РНПК внедрены лучшие международные практики, привлечена команда профессионалов высокого уровня, выстроены и полностью автоматизированы все финансово-операционные процессы, отмечается в сообщении. По итогам 2018 года доля перестраховочных премий РНПК составила 10,5% от совокупных премий, переданных страховщиками в перестрахование за 2018 год. Таким образом, были достигнуты объемы обязательной цессии в размере 10%, введенной законом с 1 января 2017 года, говорится в сообщении.

«Банк России как регулятор и единственный акционер РНПК высоко оценивает профессионализм Николая Владимировича Галушина и удовлетворен деятельностью компании под его руководством. Мы благодарны Николаю Владимировичу и его команде за реализацию задачи государственной важности по созданию национального перестраховщика и признательны, что он согласился продолжить работать на благо развития отечественного рынка перестрахования в статусе члена наблюдательного совета РНПК», — приводятся в сообщении слова председателя наблюдательного совета компании, первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова.

По данным источника на страховом рынке, в частности, у Галушина есть предложение о работе в «Росгосстрахе».