РНКБ и ФГУП «Почта Крыма» с момента запуска совместного пилотного проекта весной 2019 года открыли восемь точек по предоставлению банковских услуг на территории отделений почтовой связи в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В рамках данного проекта реализовано три формата работы. Первый формат работы — это финансовый киоск, который осуществляет оформление и продажу банковских продуктов (в т. ч. кредиты наличными, кредитные карты, вклады и счета, подключение к госуслугам, оформление банковских платежных карт и пр.). В финансовом киоске также можно оформить страховку, подключить интернет-банк, мобильное приложение РНКБ 24/7 и заказать сувенирную монету.

Второй — консультационная точка обслуживания, где клиенты могут получить разъяснения по финансовым вопросам с последующей выдачей банковских продуктов в ближайшем операционном офисе банка. Третий формат предполагает установку устройств самообслуживания в отдаленных населенных пунктах на территории полуострова.