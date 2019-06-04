ЦБ предложил список из более чем 30 продуктов, для которых паспорта будут введены в первую очередь

ЦБ предлагает ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт, он же ключевой информационный документ (Key Information Document, KID), рассказал «Ведомостям» представитель регулятора, пояснив, что за счет этого информация о финансовых продуктах станет доступнее и удобнее для восприятия, а риски злоупотреблений снизятся.

Из письма Центробанка президенту Всероссийского союза страховщиков Игорю Юргенсу («Ведомости» располагают документом, представитель союза его подлинность подтвердил) следует, что в паспорт финансового продукта, который придется подписывать и продавцу, и покупателю, могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и т. п.

По словам представителя ЦБ, такие паспорта целесообразно ввести для всех секторов финансового рынка, и регулятор, основываясь на поступивших от граждан жалобах, предложил список из более чем 30 продуктов, для которых паспорта будут введены в первую очередь.

По данным «Ведомостей», в перечень страховых продуктов, у которых появятся паспорта, могут войти ОСАГО, каско, ДСАГО, страхование жизни, имущественное и туристическое страхование, страхование от несчастных случаев и болезней; в числе прочего паспорта на первом этапе могут появиться у таких финансовых инструментов, как внебиржевые деривативы и структурные продукты, которые включают в себя деривативы.



Представитель ЦБ отметил, что процесс введения паспортов должен стать массовым в этом году.