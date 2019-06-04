Вокбанк запустил сезонный вклад «уДачный».

Сумма первоначального и дополнительного взносов — от 10 тыс. рублей. Срок — 400 дней. Процентная ставка составляет 8% годовых. Пополнение возможно в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет вкладчика.

«Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — добавляет главный эксперт по вкладам Юлия Прошина.

Предложение действительно до 28 июня.