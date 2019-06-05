Взносы в фонд страхования вкладов по повышенной дополнительной ставке заплатили в I квартале текущего года 22 банка против 32 в IV квартале прошлого года. Такие данные приводятся в сообщении Агентства по страхованию вкладов.



В общей сложности страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов по расчетам за I квартал 2019 года со сроком уплаты 31 мая перечислены 389 банками — участниками системы страхования вкладов на сумму 48,29 млрд рублей (за предыдущий квартал — 404 банками на сумму 42,54 млрд).



«В составе взносов по базовой ставке (0,15% расчетной базы) всеми плательщиками перечислено 47,51 млрд рублей (за предыдущий квартал — 41,37 млрд рублей). В качестве взносов по повышенной дополнительной ставке (0,75%) от 22 банков поступило 0,77 млрд рублей (за предыдущий квартал от 32 банков — 1,16 млрд рублей). Взносы по дополнительной ставке (0,075%) за два последних квартала не поступали», — говорится в отчете АСВ.



Банк России ежемесячно устанавливает базовый уровень доходности вкладов (например, показатель, служащий ориентиром на июнь, рассчитан на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 мая 2019 года). Показатели используются для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 процентных пункта надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки.

ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на июнь Показатель, служащий ориентиром на июнь, рассчитан на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 мая 2019 года.

В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 п. п. до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.