Примсоцбанк предлагает новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса.

Для покрытия кассовых разрывов банк разработал овердрафт с беспроцентным периодом, длительность которого составляет десять дней, далее проценты начисляются по ставке 14% годовых. Финансирование осуществляется в сумме от 100 тыс. до 8 млн рублей при залоге недвижимости или автотранспорта (до 4 млн рублей без обеспечения), страхование залогового имущества не требуется.

Срок существования индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью по основному виду деятельности должен составлять не менее шести месяцев.

«Для оформления данного продукта новым клиентам в обязательном порядке потребуется открытие расчетного счета в Примсоцбанке. Также банк дает возможность для клиентов, у которых нет еще счета в банке или с момента его открытия прошло менее трех полных месяцев, использовать для расчета лимита по овердрафту обороты по счетам, открытым в других банках, с условием перевода этих оборотов в банк в течение льготного периода», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.