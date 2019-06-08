Внедрение практик по работе с открытыми данными позволит справиться с коррупцией в России, такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе дискуссии на ПМЭФ-2019.

«Если мы введем лучшие практики, которые используются в мире по открытым данным, то минимум на 50% мы с коррупцией справимся, с той самой жестокой, тайной, триллионной коррупцией и даже больше. Это действенный механизм повышения эффективности государственной власти и борьбы с коррупцией», — сказал он.

По словам Кудрина, когда появляются элементы открытости, это мультиплицирует количество контролеров. «Каждый может обсуждать, что мы купили, за какие средства, достигнута ли цель», — отметил он.

Для того, чтобы деятельность госорганов была более открытой, необходимо предпринять ряд шагов, утверждает Кудрин.

«Первый шаг — обеспечить полноту и достоверность баз данных, которые дают министерства. Сегодня министерства не выполняют законодательство, и Счетная палата станет аудитором по открытости для министерств и ведомств. Второй — понятным языком писать все наши законы и проекты. И третий шаг — это открытый диалог, обратная связь должна иметь разные форматы», — перечислил он.

«Работа государства очень серьезно влияет на нашу жизнь, мы платим налоги, а обратная связь не всегда достигается. Мы не всегда видим, что власть работает в интересах людей», — указал глава Счетной палаты.