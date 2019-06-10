В восьми регионах России протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Его цель, по словам Дроздова, снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов.

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

«По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы. И помощь Росстату, конечно», — заключил глава ПФР.

Топилин рассказал о пилотном проекте Минтруда по снижению бедности Пилотный проект начинается в 2019 году в восьми регионах.

Ранее Голикова заявила, что снижение бедности в два раза — национальная цель номер один. Для этого, по ее словам, нужно увеличить соцподдержку и обеспечить экономический рост. Она добавила, что за прошлый год в России число бедных уменьшилось на 400 тыс. человек.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года снизить в два раза уровень бедности в России. Также глава государства поручил обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения — выше уровня инфляции.

