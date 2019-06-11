Переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве, заявила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам на полях Международной трудовой конференции.



«Предстоит отрабатывать это все в самое ближайшее время. Это потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве», — сказала Голикова.



Она напомнила, что, когда происходил переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную, резко возрастала производительность труда. «Это тоже предстоит оценить как одну из составляющих возможного реагирования работодателя на рынок труда. Очень четко нужно все просчитывать», — отметила вице-премьер.

Голикова заявила, что на первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.



Ранее во вторник премьер Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.