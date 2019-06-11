В рамках расчетов с кредиторами банка «Югра», проводимых в период с 14 декабря 2018 года по 26 июля 2019-го, увеличен процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр, с 3,27% до 3,57% суммы установленных требований. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Как уточняется, на расчеты с кредиторами первой очереди будет направлено 566,31 млн рублей.

Ранее сообщалось, что долги банка «Югра» перед гражданами и юрлицами оцениваются в 194,9 млрд рублей, в том числе перед «превышенцами» (вкладчиками, у которых суммы вкладов превышают страховой потолок в 1,4 млн рублей) — в 16,7 млрд.

В мае стало известно, что компания «Комплексные инвестиции» приняла решение погасить все обязательства «Югры» перед вкладчиками, чьи средства в банке превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей, на общую сумму 16 млрд.

На прошлой неделе газета «Коммерсант» со ссылкой на бывших клиентов «Югры» написала, что компания «Комплексные инвестиции» уже начала выплаты вкладчикам банка сверх застрахованных сумм, однако пока это коснулось лишь вкладчиков с самыми малыми требованиями.

«Подписано 54 договора, обратились 120 человек, перечислили 1,1 миллиона рублей, — сообщил газете генеральный директор «Комплексных инвестиций» Игорь Буравков. — 36 гражданам полностью погасили превышения по вкладам, таким образом, их права требования к банку перешли к компании».

Глава АСВ Юрий Исаев заявлял, что схема выкупа требований вкладчиков «Югры» пока непонятна с точки зрения рисков.



Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк «Югра» банкротом. Лицензия у «Югры» была отозвана 28 июля 2017-го. Банк через суд пытался добиться отмены этих решений. ЦБ несколько раз пересматривал в большую сторону оценку «дыры» в капитале банка, при этом в «Югре» неоднократно заявляли, что разрастание «дыры» — результат действий временной администрации, которая была введена в банк еще до отзыва его лицензии.