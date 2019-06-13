Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ждет 14 июня доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам. Об этом он сообщил, открывая заседание правительства.

«О мерах, которые необходимы для исправления ситуации (с эффективностью расходования бюджетных средства на реализацию нацпроектов. — Прим. ТАСС), недавно говорили на заседании совета при президенте по стратегическому развитию, я имею в виду 8 мая. Я также дал поручение Минфину и ответственным исполнителям», — сказал глава правительства.

«Завтра, 14 июня, я жду доклады по этой теме, почему произошло, что сделано, чего не сделано», — подчеркнул Медведев.

По его словам, деньги федерального бюджета по ряду направлений используются недопустимо медленно, в том числе по нацпроектам.

Напомним, 20 мая Счетная палата обнародовала доклад о ходе исполнения федерального бюджета за январь — март 2019 года. По данным ведомства, уровень исполнения расходов по нацпроектам составил всего 221 млрд рублей, или 12,8% от годового объема. Таким образом, реализация национальных проектов, призванных обеспечить выполнение целей из майского указа президента России Владимира Путина, задерживается.

Позже, 29 мая, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации сообщил, что исполнение расходов на реализацию национальных проектов в апреле выросло в два раза — до 24% от запланированного бюджета.