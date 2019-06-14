Иностранные интернет-компании заплатили в I квартале текущего года 12 млрд рублей «налога на Google» — почти как за весь 2018 год, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства.



«С января 2019 года иностранные поставщики электронных услуг уплачивают НДС в российский бюджет независимо от того, кто покупатель — физическое лицо или компания. Сумма налога, начисленная за первый квартал, составляет 12 миллиардов рублей. Для сравнения: за весь 2018 год от иностранных интернет-компаний поступило 12,2 миллиарда рублей», — сказал Мишустин.

При этом, по его словам, 70% начислений по НДС обеспечивают такие известные компании, как Google, Apple, Facebook, Microsoft, Sony Interactive, Booking.com, Amadeus, Discovery, Bloomberg.

Всего на учет в ФНС встали 1 580 иностранных компаний, сообщил Мишустин.