Банк «Невастройинвест» с 17 июня вводит вклад «Летний».
Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — 375 дней. Доходность вложения составляет 7,85% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежемесячно и перечисляются на текущий счет вкладчика.
«В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт Банки.ру по вкладам Юлия Прошина.
Оформить вклад можно по 31 августа.