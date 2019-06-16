Банк «Невастройинвест» с 17 июня вводит вклад «Летний».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — 375 дней. Доходность вложения составляет 7,85% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно и перечисляются на текущий счет вкладчика.

«В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт Банки.ру по вкладам Юлия Прошина.

Оформить вклад можно по 31 августа.