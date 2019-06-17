Почти 70% россиян поддерживают внедрение платежных инноваций (бесконтактную оплату смартфоном и использование биометрии для подтверждения платежа), говорится в проведенном международной платежной системой Mastercard исследовании MasterIndex.

По данным платежной системы, 61% респондентов доверяют технологиям оплаты умными устройствами. Половина респондентов (50%) заявили, что оплачивают покупки бесконтактно, а 68% опрошенных назвали смартфон самым удобным гаджетом для оплаты. Также за 2018 год популярность гаджетов с платежным функционалом среди российских держателей карт выросла на 30% по сравнению с 2017 годом.

Доля россиян, использующих только наличные, в 2018 году сократилась до 17%, что на 6% меньше, чем годом ранее. А доля оплачивающих покупки только картой в течение последних двух лет держится на уровне 20%.

По словам президента Mastercard в регионе быстроразвивающихся европейских рынков Джорджа Саймона, 83% опрошенных россиян постоянно оплачивают покупки и услуги картами, что почти в два раза больше, чем пять лет назад.

Согласно результатам исследования, тремя основными преимуществами использования карт являются удобство (77%), скорость (74%), а также бонусы, кешбэк и скидки при оплате картой (69%).

Идею о введении оплаты с помощью подмигивания в камеру телефона поддержали в Госдуме Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил, что поддерживает инициативу компании MasterCard внедрить в России технологию selfie pay, с помощью которой можно будет оплачивать покупки подмигиванием в видеокамеру телефона.

Увеличение спроса на мобильные финансовые сервисы требует от платежных систем и банков внедрения новых стандартов и технологий безопасности, среди которых внедрение биометрии для подтверждения платежей, отметил Джордж Саймон.

Исследование MasterIndex показало, что половина россиян (51%) поддерживают внедрение биометрии при оплате товаров и услуг.

По словам вице-президента по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаила Федосеева, с 2020 года применение биометрии для подтверждения платежей в Интернете станет обязательным.