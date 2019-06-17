С января по май 2019 года было заключено 7,7 млн электронных полисов ОСАГО, что на 700 тыс. штук больше, чем за аналогичный период 2018 года (7 млн), свидетельствуют промежуточные итоги продажи электронных полисов ОСАГО, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА). Всего с 2016 года их было приобретено 35 млн штук, и с каждым годом покупается все больше.

Абсолютным лидером продаж за первые пять месяцев года традиционно стали Москва и Московская область: в этих двух регионах было куплено больше 1 млн е-полисов. Второе место заняла Свердловская область с 315 тыс. электронных полисов.

Замкнули тройку лидеров продаж через Интернет Санкт-Петербург и Ленинградская область — там совокупно было продано 300 тыс. полисов. На четвертом месте оказалась Новосибирская область (217 тыс. электронных полисов), на пятом — Воронежская область (216 тыс. е-ОСАГО).

Как показывает статистика, значительных изменений за год не произошло, пятерка лидеров осталась прежней. Небольшие изменения произошли только внутри нее: Свердловская область с Ленинградской поменялись местами.

Статистика наглядно демонстрирует, что популярность е-ОСАГО продолжает расти и дальше, замечают в РСА.