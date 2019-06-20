Микрофинансовые организации (МФО) в апреле сократили выдачи займов россиянам на 7,5% до 1,37 млн штук, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, в апреле было выдано 1,37 млн микрозаймов против 1,48 млн в марте. Несмотря на прирост средней суммы займа на 7% до 13,4 тыс. рублей, объем выданных займов также немного сократился за месяц до 18,3 млрд рублей с 18,4 млрд.

При этом в годовом выражении количество выданных микрофинансовыми организациями займов в апреле выросло на 14%, а их объем — на 26%.

«Рынок микрофинансирования в России выходит на новый виток своего существования, чему активно способствуют пристальное внимание со стороны регулятора и ряд принятых мер по ограничению бурного развития сегмента за счет роста процентных ставок и, соответственно, полной стоимости займа. Помимо того что рынок покинуло несколько крупных игроков, ведущие микрофинансовые организации постепенно уходят от политики агрессивного наращивания портфеля, предпочитая стабильный умеренный рост», — пояснил апрельскую динамику гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Одновременно в компании отметили, что со стороны населения по-прежнему наблюдается стабильно высокий спрос на услуги МФО, что при стабилизации уровней риска и реализации необходимых мер по трансформации рынка будет служить залогом дальнейшего роста.