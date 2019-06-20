Проблемы, связанные с безопасностью в Интернете, возникали в прошлом году почти у 28% российских пользователей. Такие данные исследования уровня доверия российских интернет-пользователей к цифровой среде по итогам 2018 года представил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

«В прошлом году у 27,9% пользователей Интернета возникали проблемы, связанные с безопасностью: потеря информации, нарушение ее целостности, конфиденциальности, сбои в работе оборудования. Те или иные средства защиты информации применяли 83,4% пользователей», — отмечается в обзоре.

С самыми распространенными проблемами — рассылкой спама и заражением вирусами — сталкивался каждый пятый и десятый пользователь соответственно. Согласно данным исследования, доля пострадавших от вирусных атак ежегодно сокращается (с 2015 года она снизилась почти вдвое), при этом для спама показатель практически не меняется. Антиспамовые фильтры стоят почти у каждого пятого пользователя (18,1%). Наиболее популярными средствами защиты остаются антивирусные программы: их установили 81,6% респондентов.

Случаи несанкционированного доступа к компьютеру, использования мобильного телефона неизвестными лицами и хищения денежных средств, персональных данных относительно редки и стабильны в динамике: их актуальность отметили 0,2—1,4% респондентов.

На угрозы в отношении детей, такие как посещение ими нежелательных сайтов или контакты с потенциально опасными людьми через Интернет, указали 0,7% респондентов. К средствам родительского контроля или фильтрации интернет-ресурсов прибегают 2,5% аудитории Сети.

Из тех, кто не пользуется Интернетом, 2,4% сослались на опасения несанкционированного доступа к личной информации. Нежелание раскрывать в Интернете информацию о платежной карте стало причиной отказа от электронных заказов товаров, услуг для 5% респондентов, не участвующих в онлайн-торговле; почти стольких же (4,8%) остановила неготовность сообщать в Сети персональные данные.



Авторы исследования также напоминают, что для оценки совокупного уровня кибербезопасности стран Международный союз электросвязи рассчитывает глобальный индекс кибербезопасности, анализируя законодательную базу, технические и организационные мероприятия государств, их образовательный и исследовательский потенциал и готовность к международному сотрудничеству. Соответствующий рейтинг 2018 года включает 175 стран; топ-пятерку государств с самым высоким уровнем кибербезопасности образуют Великобритания, США, Франция, Литва и Эстония. Россия заняла 26-е место (минус 16 позиций по сравнению с 2017 годом), при этом сохранила лидерство среди стран СНГ. Ее ближайшими соседями по рейтингу оказались Италия (25-е место) и Китай (27-е).