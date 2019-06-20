Газпромбанк разработал «умную кнопку» для заказа товаров и услуг. Устройство было представлено на форуме FinWin. Кнопка с рабочим названием GPButton пока тестируется ограниченным кругом лиц, дата выхода на рынок пока не определена.

Гаджет состоит из вращательного кольца и экрана-кнопки в центре. Устройство связано с личным кабинетом на сайте ретейлера или в банковском приложении. Пользователь в личном кабинете сам собирает себе корзину товаров из числа тех, которые он покупает регулярно. Кнопка позволяет выбрать товар из корзины и заказать его в два клика. Устройство сможет работать до четырех дней без подзарядки.

Устройство пока тестируется в формате Friend & Family (не больше тысячи человек). Себестоимость кнопки, по словам вице-президента Газпромбанка Екатерины Фроловичевой, не превышает тысячи рублей. Конечная цена пока не определена.

«Есть потребность увидеть банк не как классический набор продуктов, а увидеть банк встроенным в ваш сценарий, когда вы общаетесь с ретейлером», — отметила Фроловичева. Основная выгода для банка в этом сценарии — это доход от эквайринга.