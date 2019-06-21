Законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе РФ понятие юридически значимого сообщения, которое может быть передано сторонам трудового договора не только в личном присутствии на бумаге, но и направлено в электронном виде, внесен в Государственную думу. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что с 1 октября 2019 года вступят в силу поправки к Гражданскому кодексу о цифровых правах, которыми создается основа для регулирования отношений в рамках цифровой экономики.

«Юридически значимыми сообщениями в трудовых отношениях являются любые акты взаимодействия между сторонами трудового договора, совершаемые ими в целях передачи определенной юридически значимой информации. Передача одной стороной договора другой стороне заявления, уведомления, обращения, разрешения или требования влечет соответствующие юридические последствия, предусмотренные трудовым законодательством. Такие сообщения могут сейчас направляться не в виде бумажного документа, а в электронной форме, поэтому необходимо определить в ТК РФ соответствующие нормы», — сказал Крашенинников.

Законопроектом предлагается новая статья 15.1 ТК РФ, закрепляющая общие положения о юридически значимых сообщениях, в том числе об их форме.

Законопроект об «облачной» цифровой подписи будет завершен к осени К внесению в Госдуму готовится шесть законопроектов, направленных на развитие цифровой экономики.

Помимо этого, законопроект регулирует два важных вопроса, касающихся доставки юридически значимого сообщения. Во‑первых, «определяется момент, с которого юридически значимое сообщение влечет юридические последствия. Таким моментом будет считаться момент доставки сообщения адресату. Иными словами, сообщение влечет юридические последствия с момента, когда адресат получил возможность ознакомиться с содержанием сообщения», пояснил парламентарий.

Во‑вторых, по его словам, предлагается устанавливать отправителя любым способом, позволяющим достоверно его определить. Таким способом может быть, например, предварительное указание в трудовом договоре адресов сторон для обмена сообщениями (в том числе адресов электронной почты) или использование электронной цифровой подписи (простого сочетания логина и пароля или усиленной квалифицированной подписи), позволяющей достоверно установить отправителя.

Еще одной важной новеллой законопроекта являются поправки, согласно которым трудовой договор может быть заключен в том числе путем обмена документами и информацией посредством электронных и других технических средств.