Бизнес опасается реальных тюремных сроков даже за неумышленные налоговые нарушения из-за норм, прописанных в проекте постановления пленума Верховного суда (ВС) «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». Об этом говорится в письме общественной организации предпринимателей «Опора России», с которым ознакомились «Известия».

Письмо, в котором «Опора России» обращает особое внимание на отсутствие в нынешней версии проекта постановления «достаточного разграничения между налоговым правонарушением и преступлением», было направлено председателю ВС Вячеславу Лебедеву 19 июня. По мнению объединения, размытость формулировок чревата усилением давления на бизнес: предприниматели считают, что инициировать уголовное преследование теперь можно будет в том числе и в случаях, когда налоговое законодательство было нарушено без злого умысла или по ошибке.

Если документ будет принят в текущей редакции, есть риск, что изменится и подход к администрированию налогов, считают в «Опоре России». В частности, нарушения Налогового кодекса (НК) смогут квалифицироваться как уголовные преступления, хотя в нынешней практике они, как правило, влекут за собой штраф. В пресс-службе ФНС не смогли оперативно предоставить ответ на запрос «Известий» об отношении к предлагаемым изменениям. Не прокомментировали ситуацию и в Верховном суде.

Представители Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российскийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), организации «Деловая Россия», а также уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова уже поддержали позицию «Опоры».

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Грозить уголовной ответственностью сейчас может не каждое нарушение НК, пояснила «Известиям» председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Чтобы возбудить в отношении предпринимателя дело, необходимо доказать умысел в его действиях, например уклонение от уплаты налогов. Сделать это зачастую довольно сложно. Документ ВС, считает эксперт, упрощает процесс доказательства того, что предприниматель совершил именно преступление, а не просто не уплатил налоги.

По словам члена РСПП, юриста «Пепеляев Групп» Вадима Зарипова, документ усиливает возможности интерпретации неуплаты налогов как преступлений. Например, в первом пункте проекта постановления судам предложено обратить внимание на то, «что общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную систему».

«Соответственно, в третьем пункте предлагается считать, что уклонение — это действия, направленные на неуплату, а в седьмом — что умысел должен быть направлен на полную или частичную неуплату. Это означает, что в случае если предприниматель допустил ошибку при исчислении налога или не имеет необходимых средств для уплаты, он может столкнуться с уголовным преследованием, поскольку формально это привело к непоступлению денег в казну», — пояснил «Известиям» Вадим Зарипов.

Юристы, опрошенные «Известиями», позицию представителей предпринимательского сообщества поддержали лишь частично. Так, риски уголовного преследования при выявлении задолженности перед бюджетом, действительно, могут возрасти, но за неподачу налоговой декларации предпринимателя вряд ли ожидает тюремный срок, уверен партнер Taxology Михаил Успенский. Однако тот факт, что разграничение налоговой и уголовной ответственности в документе не разъяснено, он назвал «негативным сигналом для бизнеса».