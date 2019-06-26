На дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья, что было обещано президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию этого года, за четыре года, с 2019-го по 2022-й, потребуется свыше 1 трлн рублей, или 1% годового ВВП страны. Об этом свидетельствуют методические указания Минфина по распределению бюджетных ассигнований, с которыми ознакомился РБК.



В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.

Больше всего средств — почти 370 млрд рублей — за четыре года направят на социальные доплаты к пенсии. Такие выплаты получают граждане с пенсиями ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Федеральный показатель на 2019 год составляет 8 846 рублей, но в разных регионах свои лимиты. Прибавка позволяет доходу пенсионера «дотянуть» до прожиточного минимума. Сейчас такую выплату за счет федерального бюджета получают около 4 млн пенсионеров.

Расширение со следующего года круга получателей выплат на уход за первенцем и вторым ребенком потребует 50,8 млрд рублей дополнительных расходов за три года (2020—2022 годы). Всего на выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка потратят 286 млрд рублей за четыре года — с 2019-го по 2022-й.



На субсидирование процентной ставки по ипотеке до 6% семьям с двумя и более детьми направят 53,6 млрд рублей за четыре года. Дополнительно на субсидии «ДОМ.РФ» на погашение затрат на ипотеку семьям с детьми по решению правительства направят еще 93,8 млрд рублей с 2019 по 2022 год.

На увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей выделяется 197,3 млрд рублей с 2019 по 2022 год.



На софинансирование расходов регионов на соцконтракты с 2020 года направят 21 млрд рублей до 2022 года. На первом этапе софинансирование из федерального бюджета получат не все, а только 15—20 наиболее активных регионов.



Отмена возрастного ценза в программе «Земский доктор» потребует 23,3 млрд рублей с 2019 по 2022 год.

