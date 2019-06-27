Экспобанк понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Юбилейный 25» (от 100 тыс. рублей на 181, 270, 366 и 550 дней) составит 7,45—7,75% годовых (ранее — 7,7—8,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Лидер» открывается в рублях под 6,75—7,4% (прежде — под 7,1—7,7%), а «Онлайн Лидер» — под 6,85—7,5% годовых (вместо 7,2—7,8%). По вкладам в долларах процентные ставки составят 1,75—2,75% (до этого — 2—3%), в евро — 0,25—0,6% годовых (вместо 0,5—1%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро.

Срок в рублях составляет от 91 до 1 100 дней, в долларах и евро — от 91 до 732 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «Специального» (от 50 тыс. рублей на 181 день) при выплате процентов в конце срока составит 7,5% (вместо 7,8%), а при ежемесячной выплате процентов — 7,4% годовых (вместо 7,7%).

Пополнять можно вклады «Юбилейный 25» и «Специальный».