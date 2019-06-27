Рост мощности DDoS-атак будет возрастать, в первую очередь через устройства Интернета вещей, которые имеют уязвимости. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.



«Тенденция массового захвата таких устройств (Интернета вещей. — Прим. ред.) в бот-сети будет сохраняться, что вызовет рост мощности компьютерных атак», — сказал он.

«Для наглядности можно привести следующие цифры по использованию бот-сетей из семейства Mirai: пиковая мощность возросла за три года почти в три раза и вплотную подбирается к двум терабитам в секунду (с 620 Гб/с до 1,7 Тбит/с)», — пояснил Мурашов.

К Интернету вещей относятся «умные» устройства, которые работают при помощи передаваемых данных, без человека, и подключены к Сети.

«Количество подобных устройств Интернета вещей экспоненциально растет. По воле производителей все они имеют крайне низкий уровень информационной безопасности или вообще лишены защиты. Риск их компрометации очень высок», — сказал Мурашов.

По его словам, хакеры стремятся повысить живучесть бот-сетей. Для этого устройства захватываются в бот-сеть сразу во многих странах. «Чаще всего жертвы находятся в странах с низким уровнем информационной безопасности пользователей», — добавил Мурашов.