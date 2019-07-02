Совет директоров банка «Восточный» на первом заседании в новом составе 1 июля избрал председателя: эту должность заняла Светлана Труханович. Сообщение об этом опубликовано во вторник, 2 июля, на портале раскрытия корпоративной информации, а позже банк выпустил официальный пресс-релиз.

«Кворум для проведения заседания совета директоров в соответствии с уставом эмитента имеется, решение принято… Избрать председателем совета директоров ПАО «КБ «Восточный» Труханович Светлану Алексеевну», — указано в сообщении на портале раскрытия.

Годовое общее собрание акционеров банка «Восточный» 28 июня проголосовало за избрание нового совета директоров кредитной организации. Согласно информации на сайте банка, в состав его совета директоров в настоящий момент, помимо Светланы Труханович, входят Артем Аветисян, Яна Арутюнова, Дмитрий Бабурин, Юрий Данилов, Григорий Жданов, Александр Калинин, Марина Ушакова и Шерзод Юсупов.

В пресс-релизе «Восточного» подчеркивается, что «28 июня 2019 года на годовом общем собрании акционеров банка за кандидатуру Светланы Труханович проголосовали все акционеры, включая МК «Финвижн Холдингс» и Evison Holdings Ltd.».

Напомним, до недавнего времени крупнейшим из совладельцев банка, контролировавшим более половины его акций (через компанию Evison), был фонд Baring Vostok; вторую ключевую группу собственников представляли компания «Финвижн» Артема Аветисяна вместе с Юсуповым и Даниловым. В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн», и после исполнения опциона в июне преимущество по размеру пакета получили Аветисян и его сторонники.

Акционеры банка «Восточный» обвинили друг друга в саботаже при избрании совета директоров В обновленный состав совета не вошли представители Baring Vostok Майкл Калви, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении средств из банка.

В обновленный состав совета директоров банка не вошли представители фонда Baring Vostok Майкл Калви (основатель фонда и прежний глава совета директоров «Восточного»), Филипп Дельпаль и Иван Зюзин, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении средств из банка. Как следует из старого списка членов совета, в новый состав также не вошел фигурант дела Ваган Абгарян.

Интересы Baring Vostok в совете директоров «Восточного» теперь представляют Жданов, Арутюнова и Бабурин; о миноритарном акционере Марине Ушаковой, которая стала еще одним новым членом совета, сообщалось, что она намерена судиться с Артемом Аветисяном.

Остальные пять мест в совете директоров остались за Аветисяном и его сторонниками. Данилов, Юсупов и Труханович — его бывшие партнеры по Юниаструм Банку; Калинин, по данным газеты «Коммерсант», также представляет в банке интересы Аветисяна.

В сообщении «Восточного» отмечается, что «Светлана Труханович не имеет акционерного участия в банке». Она обладает 15-летним опытом работы в инвестиционной и банковской сфере.

«С избранием председателя совета директоров в банке «Восточный» завершилось формирование СД», — говорится в релизе.



Ранее стало известно, что в процессе избрания совета директоров конфликтующие акционеры банка обвинили друг друга в саботаже. Так, в Baring Vostok заявили о нелегитимности нового состава совета из-за избрания кандидатов, которые отказались от участия в совете директоров из солидарности с арестованными коллегами из фонда. Сообщалось о намерении фонда оспорить решение собрания акционеров в суде.