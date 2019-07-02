Центробанк РФ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие», сообщает пресс-служба регулятора.



«Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк «ФК Открытие». Срок реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие» окончен», — говорится в сообщении.

Как поясняет регулятор, реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка «ФК Открытие» по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение кредитной организации.

«В настоящее время банк соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России», — сообщает регулятор.

В банке «Открытие» решение регулятора о завершении процедуры финансового оздоровления назвали юридическим подтверждением свершившегося факта.

«Решение совета директоров Банка России, по сути, юридическое подтверждение свершившегося факта. Банк «Открытие» успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. Банк демонстрирует устойчивый положительный финансовый результат, в полной мере соблюдает все нормативы и регуляторные требования. Мы полностью выплатили долг Банку России, докапитализировали банк, оказали необходимую финансовую помощь дочерним компаниям, полностью расчистили баланс от непрофильных и «токсичных» активов, а также присоединили Бинбанк и завершили интеграционные процессы внутри группы», — говорится в комментарии банка «Открытие».

ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций банка в 2021 году.

«Количество реализуемых акций банка будет определено с учетом конъюнктуры рынка и результатов деятельности банка, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации способов продажи акций банков, приобретенных Банком России в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства», — говорится в релизе.

Орешкин выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками По его мнению, задача властей — поддерживать конкуренцию, а не убивать ее.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что прямое владение ЦБ банком «Открытие» вызывает конфликт интересов на рынке, при этом ясности по срокам его продажи нет. МЭР разработало проект поправок в закон «О защите конкуренции», которые запрещают Банку России и госбанкам приобретать частные финансовые организации. С мнением о том, что Банк России не должен бесконечно владеть банками, которые находятся на санации, согласился и первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.



Глава ВТБ Андрей Костин предлагал законодательно ограничить Центробанку РФ срок владения акциями банков, прошедших процедуру санации.



ЦБ с 2017 года применяет новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стало «Открытие» — это произошло в конце августа 2017 года. Затем последовала череда санаций других крупных банков.

