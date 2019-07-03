В России 25% женщин зарабатывают больше, чем их мужья. Это выяснил проект «Леди Mail.ru» по итогам проведенного опроса.

Знают, сколько получают их мужья, 67% женщин. Еще 59% признались, что их супруг в курсе их доходов.

Кроме того, почти у половины (49%) российских пар общий семейный бюджет, четверть (25%) частично делит финансовую нагрузку, а у каждой десятой семьи (10%) раздельные кошельки.

Решения о покупках принимаются женщинами — 44% сами приобретают детские вещи, еще 56% самостоятельно покупают продукты. К выбору мебели, техники и места отдыха мужчины подключаются намного активнее — в 70% случаев выбор происходит совместно.