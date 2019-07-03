За первый месяц действия обязательного досудебного порядка урегулирования споров граждан со страховыми компаниями служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного (СОДФУ) получила 2 390 обращений. Статистику обращений за июнь представил на прошедшей в Санкт-Петербурге XVII Международной конференции по страхованию главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, сообщает пресс-служба СОДФУ.

Там напомнили, что с 1 июня действует новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. Споры потребителей в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, обращение к которому для потребителя является бесплатным.

По информации Воронина, 95% от всего количества обращений поступило в отношении договоров ОСАГО. Чаще всего потребители жаловались на несогласие с размером компенсации или отказ страховой компании в выплате: в июне таких обращений было 1 013 и 660 соответственно. Средний размер требований заявителей составил 180 675 рублей.

Отказ в рассмотрении коснулся 1 842 обращений. Основная причина — несоблюдение потребителями претензионного порядка разрешения спора, предусмотренного законом. Так, по 1 458 обращениям заявители предварительно не обратились с претензией в свою страховую компанию, в 226 обращениях сумма требований превышала лимит в 500 тыс. рублей или финансовая организация не состояла в реестре компаний, которые обязаны взаимодействовать с финансовым омбудсменом.

В России запускается процедура разрешения споров клиентов со страховщиками через финомбудсмена В России начинает работать уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг — финансовый омбудсмен. Взаимодействие с ним с 1 июня 2019 года становится обязательным для страховых организаций, занимающихся ОСАГО, ДСАГО и каско, сообщает Банк России.



«Досудебный порядок рассмотрения споров финансовым уполномоченным является новым для страхователей. Делать выводы по итогам первого месяца работы преждевременно. Мы ожидаем, что за счет активной разъяснительной работы доля отказов в общем количестве обращений в будущем будет снижаться», — комментирует Юрий Воронин.

Ознакомиться с порядком подачи обращений потребители могут на сайте финансового уполномоченного, где пошагово разъясняются особенности направления обращения, подчеркивают в СОДФУ.



Воронин добавил, что подавляющая часть обращений поступила в электронной форме — через личный кабинет на сайте финомбудсмена. Наибольшее количество жалоб подали в июне жители Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов.