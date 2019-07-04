Связь-Банк изменил ставки по вкладам. «Ежемесячный доход» в рублях открывается под 6,17—7,15% (ранее — под 6,3—6,88%), в долларах — под 1,3—1,59% (вместо 1,3—2,37%), в евро — под 0,01—0,1% годовых (вместо 0,1%), а «Управляемый доход» — под 6—6,15% в рублях (вместо 6—6,2%), под 1—1,2% в долларах (вместо 1—1,5%) и под 0,01% годовых в евро (прежде — 0,1%).

«Пополняемый доход» в рублях привлекается под 6,15—6,25% (ранее — под 6,3—6,6%), в долларах — под 1,3—1,5% (прежде — под 1,3—1,9%), в евро — под 0,01% годовых (вместо 0,1%).

Срок депозитов «Управляемый доход» и «Пополняемый доход» в рублях и долларах составляет 181, 367 и 730 дней, в евро — 367 и 730 дней, а «Ежемесячный доход» — 91, 181 и 367 дней в рублях и долларах и 181 и 367 дней в евро.

Проценты по данным вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Максимальный доход» процентные ставки в рублях составляют 3,4—7,4% (ранее — 3,4—7,5%), в долларах — 1,3—1,7% (вместо 1,3—2,7%), в евро — 0,1—0,01% годовых (вместо 0,1—0,2%). Срок в рублях — 31, 91, 181, 367 и 730 дней, в долларах – 91, 181, 367 и 730 дней, в евро — 181, 367 и 730 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма всех депозитов — 30 тыс. рублей или 500 долларов/евро.

Доходность вклада «Коллекция Классик» в рублях составит 6,25—7,5% (прежде — 6,6—8%), в долларах — 1,4–1,9% (ранее — 1,5—3%) и 0,01—0,2% годовых в евро (вместо 0,1—0,35%). Срок в рублях и долларах — 91, 181, 367 и 730 дней, в евро — 181, 367 и 730 дней.

Проценты выплачиваются в конце срока.

«Коллекция Элит» в рублях открывается под 6,6—7,25% (прежде — под 6,9—7,5%), в долларах — под 1,55—1,85% (вместо 1,95—2,95%), в евро — под 0,01—0,2% годовых (вместо 0,1—0,35%). Проценты выплачиваются ежемесячно. Срок депозита составляет 181, 367 и 730 дней.

Депозит «Коллекция Люкс» в рублях можно разместить под 6,1—6,3% (прежде — под 6,1—6,5%), в долларах — под 1,2—1,35% (вместо 1,2—2%), в евро — под 0,01% годовых (вместо 0,1—0,2%). В рублях и долларах вклад открывается на 181, 367 и 730 дней, в евро — на 367 и 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов «Коллекция Классик», «Коллекция Элит» и «Коллекция Люкс» составляет 3 млн рублей или 50 тыс. долларов/евро.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Управляемый доход», «Пополняемый доход» и «Коллекция Люкс».