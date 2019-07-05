Россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам: звонки переходят в бесплатные мессенджеры, в них же абоненты стали чаще переписываться друг с другом, следует из статистики Минкомсвязи, с которой ознакомились «Известия» .

В I квартале 2019 года московские абоненты проговорили по мобильным телефонам 14,3 млрд минут, следует из материалов Минкомсвязи. За тот же период 2018 года этот показатель составлял 15,3 млрд минут (минус 6,5%), а 2017-го — 16,2 млрд минут (снижение на 11,7%).

По России голосовой трафик мобильной телефонии по сравнению с I кварталом 2018-го сократился на 2,8% до 108,5 млрд минут.

Такая динамика свидетельствует о том, что все большую популярность в России приобретают мессенджеры, сказал «Известиям» гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. С одной стороны, пользователи смартфонов чаще звонят друг другу через них, пользуясь дешевым и качественным мобильным Интернетом. С другой — профиль общения меняется, люди чаще стали писать в мессенджерах, чем звонить и отправлять традиционные платные СМС, отметил эксперт.

В Москве переток голоса из сегмента традиционной телефонии в коммуникационные интернет-сервисы связан с тем, что в столице покрытие сетей четвертого поколения велико, как ни в одном другом регионе России, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. С быстрым мобильным Интернетом и широкой сети точек бесплатного публичного Wi-Fi звонить через мессенджеры комфортнее.

По мнению Кускова, по России в целом перетоку голоса в мессенджеры способствует существующая структура сотовых тарифов. В пакетах, которые предлагают операторы, включено относительно немного минут и много интернет-трафика, гигабайтов, которые многие абоненты просто не используют, объясняет он. А раз так, пользователям, во всяком случае говорящим много, выгоднее звонить по Интернету, делает вывод эксперт.

Звонить через мессенджеры дешевле, согласен аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. У многих операторов в тарифы включены бесплатные опции для разговоров через такие интернет-сервисы, при этом трафик стоит недорого. Но во многих пользовательских группах нормой, правилом хорошего тона считается вообще не звонить друг другу, а писать в мессенджерах, это касается, к примеру, бизнес-сообщества, рассуждает эксперт.

Голосовой трафик по темпам роста уступает мобильному Интернету, и эта тенденция существует уже давно, сказал «Известиям» представитель «МегаФона». Это не значит, что абоненты перестали говорить, они теперь чаще пишут или отправляют голосовые сообщения друг другу, совершают звонки через приложения и мессенджеры.

Интернет-трафик постоянно растет, а пользователи активнее выбирают безлимитные предложения, отметил представитель «Билайна». Но, несмотря на это, для многих абонентов голос остается по-прежнему востребованной услугой, это видно, в частности, на примере тарифной линейки-конструктора, где треть абонентов меняют дата-трафик на минуты, пояснил он.

Голосовой трафик в сетях Tele2 Московского региона продолжает расти, но в сравнении с интернет-трафиком показывает более умеренную динамику, сказал представитель компании. Если по итогам I полугодия 2019-го голосовой трафик вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, то дата-трафик увеличился почти в шесть раз, рассказывает он.

В Московском регионе голосовой трафик абонентов МТС в 2017—2018 годах оставался стабильным, сказал «Известиям» представитель компании. В целом замедление темпов его роста компенсирует увеличение доходов от передачи данных и новых сервисов, таких как системная интеграция, облачные услуги, Интернет вещей, развлекательные приложения, добавил он.