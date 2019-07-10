Бизнес может получить право извлекать дополнительную выгоду из данных, содержащихся в государственных системах: компании смогут получать данные для аналитических исследований, свободно оказывать услуги на основе результатов проделанной аналитики или же использовать их в своих целях, говорится в законопроекте о национальной системе управления данными (НСУД), который разработчики нормативного регулирования нацпроекта «Цифровая экономика» отправили на рассмотрение в Минэкономразвития, сообщают «Ведомости» .

Согласно законопроекту, госданные в НСУД разделятся на открытые (доступ к ним ограничиваться не будет), конфиденциальные (получить к ним доступ можно будет только по какому-то из действующих законов) и деперсонифицированные, которые получаются из конфиденциальных после специальной обработки, чтобы было невозможно установить конкретного человека или компанию, доступ к деперсонифицированным данным не должен ограничиваться, но люди и компании смогут бесплатно получать из НСУД данные о себе, гласит законопроект.

Согласно действующему законодательству львиная доля госданных уже сейчас должна быть доступна для компаний бесплатно или по запросу, но многие госорганы игнорируют эти принципы, а в законопроекте о НСУД они не отражены вовсе, указывает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян и предполагает, что тогда для бизнеса лучше получать доступ к госданным хотя бы за умеренную плату, но при условии, что данные станут полными и систематизированными.

Среди тех данных, что собирает государство, интересны фискальные данные Федеральной налоговой службы — чеки, по которым можно отслеживать массу макроэкономических показателей, иллюстрирующих реальную экономическую ситуацию, структуру потребления и платежеспособный спрос, указывает гендиректор компании OneFactor Роман Постников, поясняя, что использование фискальных данных позволит оптимизировать многие процессы — от корпоративного и инвестиционного банкинга до производства товаров народного потребления.

Заинтересованными в госданных могут быть банки, страховые, рекламные, медицинские компании, девелоперы, они могут использовать данные о преступности, заболеваемости с разбивкой по местности — по ним можно планировать продажи жилья или медицинских услуг; о разном сырье — по его добыче и сбору можно выстраивать длинные производственные цепочки и логистику; о людях — по ним даже деперсонализированно можно таргетировать рекламу и продумывать финансовые услуги, поясняет Казарян.