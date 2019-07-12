В Банке России не видят поводов для беспокойства в связи с новыми положениями закона «О национальной платежной системе». Все платежные системы будут работать так, как и работали, сообщили Банки.ру в пресс-службе регулятора.

«Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами. Мы не видим поводов для беспокойства», — сказали в пресс-службе.

Ранее «Коммерсант» написал, что новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем из России. Издание отмечает, что, по мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила невыполнимы для таких международных платежных систем, как Visa и Mastercard.

В пресс-службе Visa Банки.ру сообщили, что международная платежная система намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России.