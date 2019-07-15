Кредит «Большие деньги» Азиатско-Тихоокеанского Банка стал более доступным для заемщиков.

Так, получить денежные средства можно без обеспечения под ставку 17% годовых (ранее — 19%) в сумме от 1 млн до 3 млн рублей на срок от 13 месяцев до пяти лет.

При желании заемщика получить более крупную сумму банк потребует предоставить обеспечение в виде залога или поручительства. Вид обеспечения зависит от суммы финансирования: при сумме от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, сроке от 13 месяцев до пяти лет и ставке 16,5% годовых это может быть транспортное средство или поручительство физического или юридического лица (в том числе индивидуального предпринимателя); при сумме от 1,5 млн до 3 млн рублей, сроке от 13 месяцев до пяти лет и ставке 14% (прежде 14,5% годовых) — недвижимое имущество; при сумме от 3 млн до 10 млн рублей и ставке 11,8% (ранее — 12,5%) — также недвижимое имущество.

Заемщик на момент подачи заявки должен быть не моложе 25 лет, он должен быть зарегистрирован и фактически проживать на территории присутствия АТБ (за исключением клиентов с положительной кредитной историей в банке). Подтвержденный справкой 2-НДФЛ или по форме банка доход заемщика должен составлять не менее 50 тыс. рублей в месяц, стаж на текущем месте работы — не менее полугода.



«Среди подобных предложений на рынке банк устанавливает выгодные условия для тех, кому требуются крупные суммы на длительный срок. Отсутствие страхования и фиксированные ставки делают данные программы кредитования еще более конкурентоспособными», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

