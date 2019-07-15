Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Ноосфера» на уровне «ruB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительными позициями по капиталу и показателям рентабельности бизнеса, сильной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

«Эксперт РА» уточняет, что банк «Ноосфера» — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Горно-Алтайске.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ, уточняют аналитики.

«Деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в части кредитования и наличием существенного объема вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы, в связи с чем для банка характерна низкая диверсификация бизнеса», — отмечается в релизе.

Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств, что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Негативное влияние на уровень рейтинга оказывает низкая операционная эффективность банка.

Сильная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности. Ресурсная база банка является недостаточно диверсифицированной по клиентам. Основным источником фондирования для банка выступают средства юрлиц, при этом агентство обращает внимание на их повышенную волатильность, что во многом обусловлено деятельностью одного из крупнейших клиентов банка. Стоимость привлеченных средств юрлиц оценивается как приемлемая. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает отсутствие рыночных источников привлечения дополнительной ликвидности.