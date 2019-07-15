Нехватка активов Тройка-Д Банка, чья лицензия была отозвана 17 апреля этого года, для исполнения обязательств перед кредиторами на момент признания банка банкротом составляет 5,142 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Согласно данным сводного отчета временной администрации, опубликованного на сайте регулятора, активы банка на 3 июля 2019 года оцениваются в сумму порядка 3,839 млрд рублей, обязательства — почти в 8,981 млрд.

Арбитражный суд Москвы 3 июля этого года принял решение о признании Тройка-Д Банка банкротом.

Тройка-Д Банк лишился лицензии 17 апреля этого года. Объясняя это решение, ЦБ в числе прочего указывал, что кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также систематически занижала величину необходимых к формированию резервов и завышала стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

«Дыру» в капитале Тройка-Д Банка на момент отзыва его лицензии Центробанк оценил в 3,9 млрд рублей.