Банк ВТБ запустил бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, разработанный платежной системой «Мир» для трансакций с помощью смартфона. Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» — обладатели любых гаджетов на платформе Android (начиная с версии 6.0) с NFC-технологией, указано в релизе ВТБ.

Чтобы зарегистрировать карту ВТБ «Мир» в Mir Pay, необходимо скачать одноименное приложение, которое доступно в Play Market. Клиенту достаточно привязать банковскую карту, после чего можно будет совершать платежи со смартфона в любом терминале, который принимает бесконтактный «Мир». Сервис позволяет использовать как контактные, так и бесконтактные банковские карты.

В банке подчеркивают, что защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.



По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Марии Точиловой, ВТБ — один из крупнейших эмитентов карт «Мир». Старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк уточняет, что к настоящему моменту банк выпустил более 11 млн карт «Мир», в том числе бесконтактных.