На портале Банки.ру заработала горячая линия банка «Ак Барс» по вопросам, связанным с продуктами кредитной организации.

На вопросы посетителей портала ответят эксперты банка «Ак Барс»:

• руководитель отдела по работе с жалобами, обращениями и контролю качества Татьяна Королева;

• руководитель направления развития соцсетей и комьюнити-менеджмента Денис Орехов.

Сформулировать вопрос эксперту можно в специальной онлайн-форме, нажав на значок «Задать вопрос». Вопрос будет направлен специалисту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Раздел модерируется представителями банка. Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.