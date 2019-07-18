«Яндекс» не планирует использовать запатентованную технологию, которая может выявлять уровень доходов пользователей гаджетов по профессии и сервисам, которыми они пользуются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее «Яндекс» зарегистрировал патент «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства», заявка на который была подана еще в 2017 году. Технология, как следует из ее описания, позволяет определять доходы пользователя по его профессии, анализируя данные по GPS, сервисы и приложения, которые использует человек в своем мобильном устройстве. Кроме того, технология способна анализировать аудиовизуальные и текстовые данные, хранящиеся на ноутбуке, смартфоне, планшете и других девайсах, а также подключаться к сенсорам устройства, например к микрофону.

«Мы не использовали и не планируем использовать этот патент в своих сервисах. Эта технология так и осталась жить на бумаге в виде патента», — подчеркнули в «Яндексе».

В заявке патента также указано, что сбором данных, необходимых для определения профессии пользователя, будет заниматься специальный алгоритм машинного обучения. Он будет анализировать всю необходимую информацию, указывающую по меньшей мере на одно занятие пользователя, и логически делать вывод о профессии человека и уровне его доходов, следует из патента.