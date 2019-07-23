Сотрудникам банков могут запретить пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами с камерой, чтобы пресечь утечки данных в виде снимков. С инициативой ужесточить контроль за сотрудниками финансовых организаций выступают профильные ассоциации — банков России (АБР) и российских банков (АРБ), сообщили «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков и вице-президент АРБ Олег Скворцов. В перспективе АБР намерена обратиться к ЦБ с просьбой закрепить в банковских стандартах обязательство контролировать и ограничивать использование телефонов.

В АРБ уже разрабатывают соответствующие рекомендации, документ будет готов в сентябре. Предлагается ввести ряд ограничений, вплоть до полного запрета использования смартфонов на рабочем месте, заявил «Известиям» Олег Скворцов. По его словам, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений, сказал Скворцов.

По мнению экспертов, действующие системы безопасности не позволяют защититься от утечек в виде фотоснимков персональных данных, сделанных сотрудниками банков. Сотрудник может сказать, что он «якобы делал селфи», а проверить, было ли в действительности у работника намерение сфотографировать приватную информацию, практически невозможно. Полный запрет на использование смартфона на рабочем месте — пока самый эффективный способ борьбы с такого рода утечками.

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров Это способ борьбы с «пробивом» данных о клиентах.

В банках ВТБ, «Открытие», «Ак Барс» и Райффайзенбанке рассказали изданию, что инициатива ограничить сотрудников в использовании смартфонов сейчас активно обсуждается в финансовом сообществе, однако сами участники рынка к полному запрету относятся резко отрицательно.

Для предотвращения утечек персональных данных в банках используются другие методы — хранение данных о клиенте в разных таблицах, доступ к которым есть не у всех сотрудников, а также невозможность вывода на экран всей информации о потребителе одновременно, отметили в опрошенных организациях.

В Россельхозбанке указали, что его служащим запрещено проносить гаджеты (телефоны, планшеты, плееры и так далее) в места «сосредоточения массивов данных».