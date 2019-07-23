Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение финансовой устойчивости АО «ДОМ.РФ», следует из базы данных нижней палаты парламента.



Документ вводит для «ДОМ.РФ» три норматива: достаточности собственных средств (капитала); максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, третий норматив — финансового рычага. При этом минимально допустимые значения данных нормативов должны составлять 11,5%, 25% и 2,5% соответственно.

При этом «ДОМ.РФ» запрещается принимать решение о выплате дивидендов и выплачивать их в случае несоблюдения этих нормативов либо если такая выплата приведет к их несоблюдению.

Одновременно вводится обязанность «ДОМ.РФ» по проведению стресс-тестирования достаточности собственных средств (не реже раза в год) и своих ликвидных активов (не реже раза в полгода). В случае признания Национальным советом по обеспечению финансовой стабильности результатов стресс-тестирования неудовлетворительными «ДОМ.РФ» будет обязан разработать план обеспечения своей финансовой устойчивости.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению методик расчета нормативов финансовой устойчивости «ДОМ.РФ», количественной оценки кредитного риска и проведения стресс-тестирования, сроков представления нацсовету отчета о соблюдении нормативов, плана обеспечения финансовой устойчивости, результатов стресс-тестирования и проведения независимой проверки модели количественной оценки кредитного риска.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением нормы, которая будет введена в действие с 1 апреля 2020 года. При этом предусмотрено поэтапное введение норматива достаточности собственных средств (капитала). Предполагается, что с 1 октября по 31 декабря 2019 года он составит 10,775%, с 1 января по 31 марта 2020-го — 10,9%, а затем уже 11,5%.