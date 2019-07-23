Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете на заключение микрофинансовыми организациями (МФО) договоров потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения, говорится в сообщении нижней палаты .

Также предлагается предоставить всем видам МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать право на проведение идентификации кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем.

«Это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кабмин поддержал с замечаниями законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья В частности, правительство просит авторов документа предусмотреть поэтапное введение для МФО требования по минимальному размеру собственного капитала в 5 млн рублей.

Предлагается ужесточить требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний по аналогии с требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО.

Также законопроектом предлагается установить требование к размеру собственных средств микрокредитной организации в размере 5 млн рублей.

«Данный законопроект комплексный, он устанавливает широкие меры контроля над ними. В частности, до 2024 года поэтапно, по миллиону в год, микрофинансовые организации должны будут увеличить собственные оборотные средства до 5 миллионов. Только с таким минимумом они смогут выдавать соответствующие кредиты. А также, что тоже очень важно, запрещается взятие в залог под кредиты микрофинансовыми организациями квартир, жилья, права участников долевого строительства на квартиру. Это поможет предотвратить многие мошеннические схемы по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций», — пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.