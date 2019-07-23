Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 16 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,26 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 19 тыс. сделок на сумму порядка 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,08—63,35 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 70,56 рубля, снизившись на 17 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,6 тыс. сделок примерно на 389,5 млн евро по курсам от 70,48 до 70,76 рубля за евро.

«Рубль стабилен, колебания внутри рублевых пар пока ничего примечательного собой не представляют, амплитуда сохраняется в пределах проторгованных диапазонов 63—63,25 рубля/USD и 70,35—70,85 рубля/EUR», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.