Банк России 26 июля снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых. Такого мнения придерживаются большинство опрошенных Банки.ру аналитиков, не ожидая от регулятора более резкого изменения ставки. На эту же величину совет директоров ЦБ снизил ставку на предыдущем заседании в июне, пойдя на смягчение денежно-кредитной политики впервые более чем за год — с марта 2018-го.

Определяющими факторами в этом вопросе эксперты считают снижение инфляции, устойчивость рубля, слабую динамику реального сектора российской экономики и относительно мягкую риторику ФРС.

В комментарии к предыдущему решению по ставке ЦБ допустил ее дальнейшее снижение на одном из ближайших заседаний совета директоров. В начале июля глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала, что ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 б. п. Однако позже директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что аргументов для такого резкого изменения пока недостаточно и лучше двигаться «более умеренными и частыми шагами».



Инфляция не позволяет снизить ставку быстрее



«Умеренные темпы инфляции, сопровождающиеся частичной индексацией тарифов (часть уже была реализована в январе) и слабым давлением со стороны спроса, открывают для ЦБ поле для масштабного и/или длительного маневра», — считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Инфляция на середину июля составила 4,5% в годовом выражении, снизившись с 4,7% по итогам июня. «ЦБ РФ продолжит цикл снижения ставки на фоне приближения инфляции к целевым 4% уже в ближайшие месяцы», — говорится в прогнозе аналитиков Газпромбанка.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко считает, что динамика годовой инфляции не предполагает снижения процентной ставки более чем на 25 б. п. «Если недавно с большей степенью вероятности ожидалось снижение ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов, то сейчас консенсус-прогноз аналитиков практически со 100-процентной вероятностью говорит в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов», — отмечает он.

У ведущего аналитика «Открытие Брокера» Андрея Кочеткова и вовсе нет уверенности, что ЦБ пойдет на снижение ставки на ближайшем заседании. «Снижение ставки до 7,25% в предыдущий раз было на фоне инфляции ниже 4%. В текущий момент инфляция замедляется, но находится заметно выше 4%, которые являются целевым уровнем для ЦБ РФ», — полагает он.

Спор вокруг «пузыря»

«Дискуссии о существенной закредитованности населения могут стать поводом для более осторожного подхода к смягчению, чтобы не провоцировать дальнейшее надувание «пузыря‎», — считает Андрей Кочетков.

Главный аналитик «БКС Премьера» Антон Покатович, наоборот, отмечает, что темпы роста кредитования физлиц продолжают снижение, начатое в апреле текущего года. Это, по мнению аналитика, вкупе с замедлением инфляционных процессов и подавленностью экономического роста в России может стать базой для более активного снижения ставки, в том числе сразу на 50 б. п.

«Понижение ставки сдержит рост долговой нагрузки на физических лиц, что при условии продолжения политики сдерживания роста необеспеченного кредитования физлиц и усиления экономической активности будет способствовать снижению рисков на рынке розничного кредитования», — полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Траты ФНБ замедлят снижение ставки

Между Минфином и Центробанком разворачивается дискуссия по поводу того, следует ли расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты. «Потенциальное использование средств ФНБ свыше 7% ВВП вызывает обеспокоенность регулятора. Трата средств ФНБ будет сопровождаться ростом профицита ликвидности в банковском секторе и оказывать влияние на денежно-кредитную политику, замедляя переход к нейтральной ключевой ставке в 6—7%», — говорится в обзоре Газпромбанка.

«Другим фактором, который может повлиять на темпы снижения ключевой ставки, является динамика бюджетных расходов — в случае их ускоренного роста ЦБ может более консервативно подойти к вопросу дальнейшего снижения ставки», — считает глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. Максим Тимошенко также отмечает, что рост госрасходов и возможность использования средств ФНБ говорят не в пользу более резкого снижения ставки.

Равнение на других

Эксперты отмечают, что Банк России в своем решении должен полагаться на политику ФРС и других регуляторов. «Решения ЦБ должны быть производными от новой фазы смягчения монетарной политики ведущими Центральными банками, а также от развития ситуации вокруг недавних санкционных инициатив против России в США», — говорит Евгений Кошелев.

Андрей Кочетков полагает, что регулятор может взять паузу в снижении ставки, чтобы получить сведения о действиях ФРС на заседании 30—31 июля. «Уже на основании решения американского регулятора можно будет строить более безопасную денежную политику ЦБ РФ», — подчеркивает ведущий аналитик «Открытие Брокера».

Выбор траектории

Эксперты ожидают, что снижением ставки 26 июля ЦБ не ограничится и продолжит цикл смягчения во второй половине 2019 года и в 2020 году. В целом, по прогнозу аналитиков, опрошенных Банки.ру, ключевая ставка к концу текущего года может опуститься до 6,75—7%. В самом Центробанке неоднократно заявляли, что к нейтральной ставке 6—7% планируют перейти до середины 2020 года. Траектория снижения будет зависеть от макроэкономических показателей и внешних факторов. Аналитики Совкомбанка полагают, что в сопроводительном пресс-релизе 26 июля регулятор оставит сигнал о возможности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

