Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года за исключением отдельных положений.

Согласно закону, всем видам микрофинансовых организаций (МФО) предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов: они смогут делегировать право на идентификацию клиентов кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями).

Закон также ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК): они приводятся в соответствие с аналогичными требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО.

Устанавливаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании: 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным увеличением до 5 млн рублей на 1 июля 2024 года.

Законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья принят во втором чтении Это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, совет директоров ЦБ наделяется полномочиями по определению максимального размера процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой.

Также определяется закрытый перечень субъектов, которые имеют право предоставлять потребительские займы, обеспеченные ипотекой. Этот перечень будет публиковаться на сайте «ДОМ.РФ». Порядок его формирования, а также требования, предъявляемые к включаемым в него организациям, устанавливаются правительством РФ.