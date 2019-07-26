На черном рынке появились предложения по продаже адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца, говорится в исследовании DeviceLock. Эксперты также отмечают, что цены на данные банковских клиентов в первой половине 2019 года резко выросли, сообщает «Коммерсант» .

Аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев подтвердил информацию о появлении предложения «на множестве площадок» по продаже данных об используемых клиентом банкоматах. Стоимость этой услуги составляет 8–15 тыс. рублей. Такие данные могут быть использованы в более традиционных криминальных схемах, поясняет Соловьев. Например, мошенничество с использованием социальной инженерии при звонке клиенту для повышения достоверности звонка.

Стоимость получения данных по картам или выписки по операциям выросла в 3–7 раз. Эксперты отмечают, что цена банковской тайны увеличилась как за счет резкого спроса на подобную информацию из-за увеличения количества атак на граждан, так и из-за активизации борьбы банков с утечкой информации.

По мнению экспертов, основная причина роста цен на услуги по «пробиву» данных клиентов банков — смена типа атак на граждан. Если раньше чаще использовались технические методы, то сейчас более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, где успех зависит от наличия у мошенников персональных данных клиентов. Также отмечаются возросший спрос на необходимые для таких атак сведения и успешная монетизация купленных данных.

Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян. Частые смены паролей, отдельные банковские карты для покупок в Интернете, установка только официальных приложений, а также правило не кликать по подозрительным ссылкам могут существенно снизить успешность киберпреступников, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.

В исследовании DeviceLock отмечается сокращение числа банков, по которым есть предложения по «пробиву» информации. По словам экспертов, это означает, что банки серьезно занялись проблемой неправомерного доступа к данным, а также то, что инсайд из разных банков имеет разную ценность.

В Банке России сообщили изданию, что стоимость подобных нелегальных услуг зависит от уровня риска, которому подвергается мошенник. «Если стоимость выросла, это говорит о том, что методы противодействия утечкам в банках существенно осложнили «бизнес» злоумышленникам», — уверены в ЦБ. Собеседник «Коммерсанта», близкий к правоохранительным органам, также отметил их активную работу по выявлению источников «сливов», которая вынуждает последних повышать цены.