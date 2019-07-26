Большинство россиян (81%) положительно оценивают систему ЖКХ в районе проживания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».



В ходе опроса граждан попросили оценить общее состояние системы коммунальных услуг в районе проживания, на что большинство респондентов дали положительные оценки. 76% опрошенных охарактеризовали систему ЖКХ своего района как хорошую. Высшую оценку — очень хорошо — поставили 5% россиян, что также больше значения 2016 года (2%).



Негативно оценили систему ЖКХ 15% респондентов. Критически оценивают систему ЖКХ своего района лишь 4% россиян.

Почти треть опрошенных (31%) не видит никаких проблем с ЖКХ. Основным проблемным пунктом по-прежнему остается качество услуг персонала и управляющей компании, им оказались недовольны 21% опрошенных.

Проблемы в отношении систем водоснабжения беспокоят 15% опрошенных, отопления —10%. О недовольстве работой системы канализационных сетей заявили 9%. А вот состояние электросетей вызывает беспокойство у 8% респондентов.

Последний вопрос касался оценки уровня цен на услуги ЖКХ. Так, для 8% россиян размеры платежей являются доступными, чтобы без проблем их оплачивать. 27% хотели бы, чтобы размеры платежей были меньше. Для 42% опрошенных размеры платежей являются высокими. Кроме того, 23% россиян заявили, что платежи неподъемны для них, из-за чего не все могут оплачивать счета.

Аналогичные опросы проводились в 2013 и 2016 годах, отмечают в холдинге, что позволяет отслеживать динамику по этому вопросу. «И полученные результаты показали, что со временем россияне отзываются о системе ЖКХ все более положительно», — резюмируют в «Ромире».

