Пользователи анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет, сообщает РБК . Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации.

Так, неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета».

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т. д., а пополнение кошелька с банковского счета позволит точно определить источник денежных средств.

Как рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, анонимные кошельки пополняют наличными в основном те пользователи, которые не имеют банковского счета или являются клиентами небольших банков с плохим онлайн-интерфейсом. Сами кошельки используются в качестве удобного платежного средства для оплаты покупок в интернет-магазинах, объясняет Достов.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, в которую входят крупнейшие сервисы, подготовила заявление с критикой поправок, сообщает РБК. Изменения «были одобрены без должного учета их потенциальных последствий, а мнение отраслевых ассоциаций — проигнорировано», говорится в нем. По словам Достова, предложенные поправки не прошли базовые стадии общественного обсуждения, в том числе с участниками рынка, ограничения были внесены в рамках второго чтения в непрофильный законопроект и были приняты в течение нескольких дней.

Все ключевые риски, связанные с использованием электронных кошельков, уже минимизированы, утверждается в заявлении ассоциации: кошельки нельзя использовать для платежей за рубеж, переводов другим физическим лицам, с неидентифицированного кошелька нельзя снять деньги в наличной форме.

Также анонимные кошельки лимитированы по суммам: их баланс не может превышать 15 тыс. рублей, а общая сумма операций в месяц — не более 40 тыс. рублей. Из-за этих ограничений анонимный кошелек непривлекателен для противоправных действий, считают в «Яндекс.Деньгах». Внутренние системы контроля операторов электронных кошельков успешно выявляют подавляющее большинство попыток нетипичного использования этих инструментов, добавил Достов.